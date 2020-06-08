Тихановская о деньгах, найденных на даче: Если бы у нас они были, Сергей бы не боролся за права простого народа

Потенциальный кандидат на выборах Светлана Тихановская дала интервью российскому телеканалу «Дождь». Она высказалась в том числе о деньгах, которые нашли на даче ее мужа Сергея Тихановского.









«Конечно, он занимался коммерческой деятельностью, — сказала Тихановская. – Но я крайне сомневаюсь в том, что он смог заработать такие деньги».

«То есть эти деньги, вы полагаете, подкинули?», — уточнил ведущий.

«Я не могу утверждать. Предполагать — да. Но это будет обвинением. Это дело Следственного комитета — доказывать», – пояснила кандидат в кадидаты.



