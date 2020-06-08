В Хотимском районе в реке Бесядь утонула 17-летняя девушка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 июня около половины четвёртого дня в реке Бесядь утонула девушка.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, происшествие случилось рядом с деревней Янополье Хотимского района. 17-летняя девушка купалась и в какой-то момент пропала из виду.

Несовершеннолетнюю искали до десяти вечера, но не обнаружили. Поиски девушки продолжатся 8 июня.

Ранее стало известно, что в Беларуси с начала 2020 года утонули более 80 человек.