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В Хотимском районе в реке Бесядь утонула 17-летняя девушка

08.06.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 июня около половины четвёртого дня в реке Бесядь утонула девушка. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, происшествие случилось рядом с деревней Янополье Хотимского района. 17-летняя девушка купалась и в какой-то момент пропала из виду. 

Несовершеннолетнюю искали до десяти вечера, но не обнаружили. Поиски девушки продолжатся 8 июня. 

Ранее стало известно, что в Беларуси с начала 2020 года утонули более 80 человек.

Все погибшие были совершеннолетними – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 7 июня около половины четвёртого дня в реке Бесядь утонула девушка.  По сведениям Могилёвского ОУМЧС, происшествие случилось рядом с деревней...
 
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