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В Хотимском районе в реке Бесядь утонула 17-летняя девушка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 июня около половины четвёртого дня в реке Бесядь утонула девушка.
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Несовершеннолетнюю искали до десяти вечера, но не обнаружили. Поиски девушки продолжатся 8 июня.
Ранее стало известно, что в Беларуси с начала 2020 года утонули более 80 человек.
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Новости Беларуси. 7 июня около половины четвёртого дня в реке Бесядь утонула девушка. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, происшествие случилось рядом с деревней...
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