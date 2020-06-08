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Женщины-водители пострадали в аварии в Ивановском районе

08.06.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ГАИ разбирается в обстоятельствах ДТП. Инцидент случился накануне на дороге Лясковичи-Достоево. По предварительным данным дорожной милиции, 23-летняя жительница деревни Кротово ехала на автомобиле "рено". На закруглении она неправильно выбрала скорость, машина выскочила на встречную полосу. Там и произошло столкновение с "фиатом". За рулем последнего была 62-летняя дама. В результате происшествия травмы получили обе женщины, их госпитализировали. 
 
 
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ГАИ разбирается в обстоятельствах ДТП. Инцидент случился накануне на дороге Лясковичи-Достоево. По предварительным данным дорожной милиции, 23-летняя жительница...
 
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