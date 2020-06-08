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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женщины-водители пострадали в аварии в Ивановском районе ГАИ разбирается в обстоятельствах ДТП. Инцидент случился накануне на дороге Лясковичи-Достоево. По предварительным данным дорожной милиции, 23-летняя жительница...

ГАИ разбирается в обстоятельствах ДТП. Инцидент случился накануне на дороге Лясковичи-Достоево. По предварительным данным дорожной милиции, 23-летняя жительница деревни Кротово ехала на автомобиле "рено". На закруглении она неправильно выбрала скорость, машина выскочила на встречную полосу. Там и произошло столкновение с "фиатом". За рулем последнего была 62-летняя дама. В результате происшествия травмы получили обе женщины, их госпитализировали.