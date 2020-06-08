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Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

08.06.2020 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помните, ещё на "заре" протестов против строительства завода АКБ, в Тельмах, именно Демьян Лепесевич конкретизировал претензии по проекту, ОВОС-у, строительству и обсуждению? С тех пор много "воды утекло", и часто у обывателя возникал вопрос: почему бы не взять Демьяна, и не дать ему возможность зайти на завод и ткнуть пальцем во всё, что ему не нравится? Какой смысл водить журналистов, блогеров, градоначальников, если они, простите, не шарят в ситуации и банально не знают, куда смотреть?

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

Прежний владелец завода АКБ упорно не хотел идти на контакт и занял позицию "не ваше дело, нам виднее". Нет, конечно, как бы всё объяснялось и разъяснялось, но на деле никто и никогда не разрешал специалисту (такому, как Демьян Лепесевич) переступить порог производства.

И вот это произошло.

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

В воскресенье, 7 июня 2020 года нам поступило предложение от директора завода АКБ присутствовать при экскурсии на завод для Демьяна. Стало ясно, что вечер придётся провести, вникая в тонкости техпроцессов. Почему именно в воскресенье, рабочего времени что ли мало? Можем предположить, что у Демьяна хватает и другой работы, и он смог выкроить только такую возможность.

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

Итак, в 16.00 мы на проходной, нас уже ждут, записали свои фамилии в книгу посетителей - и в уже знакомый нам цех. Демьян тут впервые. Ой, что будет...

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

Некоторая напряженность чувствуется с самого начала - каждому выдаются халат, каска, а вот маски по желанию. Ведётся видеозапись всего происходящего. Все похожи как две капли воды, но у каждого своя роль. Демьян, похоже, на несколько часов становится тут главным.

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

С первых минут понятно, что экскурсии не получится. Потому что требования Лепесевича жёсткие: там открыть, тут поднять, это зачем, то почему и т.д. Его интересует всё, детали, которые стороннему человеку не понять, сразу бросаются в глаза специалисту, который разбирается в производственных тонкостях. Какая уж тут экскурсия, всем приходится буквально работать, поспевая за главным.

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

За первые два часа мы прошли около 30% завода, тогда и стало понятно - это надолго. Лепесевич только указывал, что надо сделать, а собравшиеся в силу своей специализации выполняли.

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

Мы разбирали все возможные фильтры, чтобы убедиться, что они в наличии. Мы откручивали гайки, чтобы проникнуть внутрь критически важных агрегатов, мы взламывали ломиками засиликоненные двери, которые упорно не хотели открываться. На складе проверили всё и вся, а когда Демьян усомнился, не прячут ли наверху, под видом заготовок, готовые аккумуляторы - немедленно подогнали погрузчик и сняли сверху указанный поддон. Хотели ещё пару штук, но на помощь пришла арифметика. Стеллажи рассчитаны на 3 тонны (они даже по виду довольно хлипкие), а один такой поддон аккумуляторов весил бы 3,5 тонны, а поддонов несколько сверху - соответственно, стеллаж бы просто не выдержал их веса. Это упростило ситуацию, и мы пошли дальше.

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

Мы стирали пыль с непонятных (непосвящённым, конечно) агрегатов, искали свинцовую стружку, разбирались в тонкостях техпроцессов, выясняли, куда идут трубы, заглядывали (буквально) во все щели. Дошло до того, что лили воду в канализационный колодец, чтобы убедиться, что нет утечек в ливнёвку.

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

Кстати, этот процесс вызвал удивление - было столько споров из-за того, попадают или нет стоки из канализации в ливнёвку, а Лепесевич при помощи пары вёдер воды через 15 минут выяснил: нет, всё выполнено правильно. Спрашивается, если это был вопрос 15 минут и пары вёдер воды, почему прежние владельцы завода не захотели пойти таким путём и позволить общественности убедиться во всём лично?

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

На этом не остановились, конечно (хотя все уже падали). Впереди ещё были опыты с переливами в приямках, и ещё разборки фильтров, и очередные проверки очередного оборудования.

Нельзя сказать, что по итогу всё оказалось ОК.

Демьян Лепесевич отказался от комментариев, но отметил, что никаких претензий к руководству и проектировщикам в плане непредоставления доступа сегодня он не имеет - ему показали всё, что он просил, предоставили необходимые расчёты и замеры. Конечно, были и такие вопросы, которые ставили в тупик специалистов. Однако сегодняшняя встреча - это только первый шаг навстречу, стороны больше хотели познакомиться и прощупать друг друга, так сказать. Однако получилось - полноценный рабочий день с полным обзором всего, что только можно. Было много замечаний, непонятных моментов, но руководство подчёркивает: если нужно приходить ещё раз - нет проблем, в любое время.

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

И главное - было заявлено о том, что Демьян Лепесевич сможет присутствовать при пусконаладочном процессе. Дело в том, что многие вещи сложно оценить в момент простоя, тем более, когда оборудование не работало целый год. Нужно посмотреть его в действии, тогда будет понятно, насколько оно эффективно и безопасно. Именно эта возможность и была заявлена сегодня для Демьяна.

Судя по всему, новые владельцы завода решили взять курс открытости.

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

Как будут развиваться события дальше - посмотрим. Уже в этот вторник стороны опять встречаются, на этот раз за столом переговоров и с документами в руках, для обсуждения названных Лепесевичем проблемных вопросов лично с ним и со специалистами. Как нам показалось, ничего сверхпринципиального в списке претензий нет. Но это не точно. Те вопросы, которые Демьян указал, решаемы. А тем более, его зовут на пусконаладочный процесс, а значит, он не за горами. А значит, завод так или иначе запустят.

Впрочем, это пока лишь наши предположения. Между тем, вся "экскурсия" продлилась пять с половиной часов. Разошлись все уже в доброжелательной обстановке (наконец-то!), пожав друг другу руки без тени неприязни. Контакт получился!

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

(так как фотографий очень много, желающие могут посмотреть их по ссылке)

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры
Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

Демьяна Лепесевича впервые пустили на завод АКБ. Пять с половиной часов он проверял оборудование и фильтры

 
Теги: знакомства
 
 
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