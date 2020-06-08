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В Могилеве выясняют причину пожара в многоэтажке

08.06.2020 09:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Специалисты выясняют точную причину пожара в Могилеве, предварительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Стихия разыгралась в одной из квартир многоэтажки по улице Каштановой. Когда на месте были бойцы МЧС, из окон жилища на втором этаже шел дым. Соседи сообщили, что внутри может быть человек. В комнате была обнаружена хозяйка, ее огнеборцы вынесли на свежий воздух. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» пенсионерку госпитализировали. Эвакуация других жильцов подъезда не потребовалась. 
 
Теги: Могилев
 
 
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Специалисты выясняют точную причину пожара в Могилеве, предварительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Стихия разыгралась в...
 
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