Xiaomi рассекретила Mi Band 5 за пару дней до анонса

Источник материала: Tut.by

Xiaomi представит новый фитнес-браслет Mi Band 5 уже 11 июня. Правда, дизайн новинки производитель показал за несколько дней до этого на официальном постере. Об этом пишет Gizmochina .





Идейно устройство не изменилось и все также состоит из снимающейся смарт-капсулы и ремешка. Судя по изображению, ремешок может быть зеленого, красного, желтого и черного цветов. Размер диагонали цветного OLED-экрана — 1,2 дюйма. В прошлой модели использовался 0,95-дюймовый дисплей. Объем аккумулятора Mi Band 5 пока не раскрывается, но очевидно, что работать меньше в сравнении с Mi Band 4 фитнес-трекер вряд ли будет.

По неподтвержденной информации, одной из главных особенностей новинки станет встроенный NFC-чип даже в международной версии девайса. Это позволит использовать трекер для бесконтактных платежей. Недавно эта функция стала доступна в соседней России. Скорее всего, белорусские банки также не останутся в стороне. А еще в международную модификацию браслета могут добавить голосовой ассистент — например, Google Assistant или Amazon Alexa.

Ориентировочная цена Xiaomi Mi Band 5 в Китае — 26 долларов.

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