Сергей Безруков стал жертвой мошенников

Источник материала: ОНТ

Российский актер Сергей Безруков стал жертвой интернет-мошенников. Его имя и фото были использованы на «фейковой» странице актера для сбора средств на якобы лечение больных детей.

Как только актер об этом узнал, он сразу же записал видеообращение подписчикам и пояснил, что не имеет отношения к этой странице. «Это не моя страница, меня нет в этой социальной сети. Не перечисляйте деньги на карты. Мошенники обязательно получат по заслугам», — прокомментировал Безруков.

Такими действиями мошенники не только губят репутацию знаменитостей, но и подрывают доверие публики к благотворительности.

Фото: www.instagram.com/s_bezrukov

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