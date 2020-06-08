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Сергей Безруков стал жертвой мошенников

08.06.2020 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сергей Безруков стал жертвой мошенников

Российский актер Сергей Безруков стал жертвой интернет-мошенников. Его имя и фото были использованы на «фейковой» странице актера для сбора средств на якобы лечение больных детей.

Как только актер об этом узнал, он сразу же записал видеообращение подписчикам и пояснил, что не имеет отношения к этой странице. «Это не моя страница, меня нет в этой социальной сети. Не перечисляйте деньги на карты. Мошенники обязательно получат по заслугам», — прокомментировал Безруков.

Такими действиями мошенники не только губят репутацию знаменитостей, но и подрывают доверие публики к благотворительности. 

Фото: www.instagram.com/s_bezrukov 

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Российский актер Сергей Безруков стал жертвой интернет-мошенников. Его имя и фото были использованы на «фейковой» странице актера для сбора средств на якобы...
 
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