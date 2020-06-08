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Водителя Ford выкинуло через багажник под Чаусами - он шел на обгон, опрокинулся в кювете

08.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Чаусами днем 7 июня в кювет вылетел Ford, сообщает МВД. Водитель был не пристегнут — его выкинуло из машины через багажник.


Фото: МВД

ДТП произошло возле деревни Благовичи около 14.20. За рулем был 33-летний мужчина. Он пошел на обгон, потерял контроль над управлением машины, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

Водитель был не пристегнут ремнями безопасности — его выбросило из авто через багажник. С травмами мужчину увезли в больницу.

 
 
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