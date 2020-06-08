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В Ивановском районе Renault выехал на встречку и протаранил Fiat: пострадали два человека

08.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два водителя пострадали при столкновении автомобилей в Ивановском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: МВД

Происшествие случилось 7 июня, около 9.40, на трассе деревня Лясковичи — деревня Достоево. По предварительной информации, 23-летний водитель Renault не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Fiat, которым управляла 62-летняя женщина.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В ГАИ отметили, что водитель Renault получила права в апреле этого года.

 
 
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В ГАИ отметили, что водитель Renault получила права в апреле этого года.
 
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