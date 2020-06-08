|
Под Чаусами водителя легковушки во время аварии выкинуло через багажник
Источник материала: ОНТ
В Чаусском районе водителя легкового Ford выкинуло через багажник его автомобиля во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову сообщает БЕЛТА.
Авария произошла 7 июня около двух часов дня, близ деревни Благовичи. За рулем автомобиля находился 33-летний водитель. Во время обгона он потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. Из-за того, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из авто через багажник.
В результате с травмами мужчина был госпитализирован.
Фото: МВД
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Чаусском районе водителя легкового Ford выкинуло через багажник его автомобиля во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)