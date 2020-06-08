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Под Чаусами водителя легковушки во время аварии выкинуло через багажник

08.06.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Под Чаусами водителя легковушки во время аварии выкинуло через багажник

В Чаусском районе водителя легкового Ford выкинуло через багажник его автомобиля во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову сообщает БЕЛТА. 

Авария произошла 7 июня около двух часов дня, близ деревни Благовичи. За рулем автомобиля находился 33-летний водитель. Во время обгона он потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. Из-за того, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из авто через багажник. 

В результате с травмами мужчина был госпитализирован. 

Фото: МВД 

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В Чаусском районе водителя легкового Ford выкинуло через багажник его автомобиля во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря...
 
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