Под Чаусами водителя легковушки во время аварии выкинуло через багажник

Источник материала: ОНТ

В Чаусском районе водителя легкового Ford выкинуло через багажник его автомобиля во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 7 июня около двух часов дня, близ деревни Благовичи. За рулем автомобиля находился 33-летний водитель. Во время обгона он потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. Из-за того, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из авто через багажник.

В результате с травмами мужчина был госпитализирован.

Фото: МВД

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