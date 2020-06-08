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«Смотрела в зеркало и не узнавала себя». Люди с деперсонализацией - о жизни с расстройством
Источник материала: Tut.by
Потеря ощущения собственного «Я», потеря эмоций, невозможность узнать в зеркале свое отражение — это все про деперсонализацию. Ощущение, будто происходящее вокруг — это фильм, будто предметы потеряли свои свойства — это дереализация. И часто эти психические расстройства идут в паре. Мы поговорили с девушками, которые давно живут и борются с ними.
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«Здороваюсь с людьми за руку, чтобы чувствовать их реальность».
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