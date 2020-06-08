Работа в стиле «эко»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Свой профессиональный праздник работники УКП «Жилкомхоз» отметили еще в марте. А у некоторых сотрудников предприятия повод для торжества выпал еще и на 5 июня. Всемирный день охраны окружающей среды в календаре специалистов сектора охраны природных ресурсов и окружающей среды выделен красным цветом. Работа трех сотрудниц – это жесткая, непримиримая борьба…за экологическую безопасность.





Начальник Екатерина Гапеенко и инженеры по охране окружающей среды Юлия Москалева и Татьяна Дриневская – вот должности и имена тех, кто трудится в секторе охраны природных ресурсов и окружающей среды жилкомхоза. Деятельность бок о бок длительное время не проходит бесследно. Несмотря на разделение обязанностей, эти специалисты по-настоящему взаимозаменяемы. Ведь в вопросах экологической безопасности на предприятии нет своих и чужих участков работы.

Специалисты сектора охраны природных ресурсов и окружающей среды – работники универсальные. В их обязанности входит разработка маршрутов для техники, занятой на вывозе мусора. Так что профессия логиста ими тоже освоена на «отлично».

Эти же навыки специалистам нужно применять, когда Быховщину накрывает снегом. Холодное время года прибавляет им работы. Техника, занятая на вывозе снега, не отправится в рейс без схемы, которую разрабатывает сектор охраны природных ресурсов и окружающей среды. Когда белые глыбы, отправленные большегрузными авто на специальную площадку, растают, нужно обязательно провести анализ почвы на этой территории.

За расположение контейнерных площадок для сбора мусора тоже отвечают эти специалисты. Оставляя полиэтиленовые пакеты в ближайших от дома баках, мы редко задумываемся об их дальнейшей «судьбе». Такие отходы отправляют на специальный полигон, где их сортируют. Именно Юлия Москалева мониторит выполнение соблюдения санитарно-гигиенических требований к содержанию места, где хранятся твердые бытовые отходы.

— На полигоне есть наблюдательные скважины, — делится подробностями своей работы инженер по охране окружающей среды. – С их помощью мы следим за тем, чтобы вредные вещества, образующиеся при хранении твердых бытовых отходов, не просочились в почву.

Выбросы в атмосферный воздух. Это направление ведет Татьяна Дриневская. В ее обязанности входит не допустить загрязнения окружающей среды продуктами, выделяемыми котельными, стационарными и передвижными источниками, то есть оборудованием и автотранспортом, находящимися на балансе предприятия.

Экологической грамотности нужно учить с детства. Это твердое убеждение коллектива сектора охраны природных ресурсов и окружающей среды. Работа в стиле «эко»наложила отпечаток и на образе жизни каждого из специалистов. Быть рачительными хозяевами, оберегать природу они пропагандируют повсеместно. Женщины с улыбкой признаются: они ответственно подходят к сбору вторичных материальных ресурсов, мусор выбрасывают исключительно раздельно, а в магазин ходят с эко-сумками.

Самовольно спилить дерево, даже если оно сухое, – сродни преступлению. Удалить такую растительность на территории улично-дорожной сети можно, заручившись поддержкой сектора охраны природных ресурсов и окружающей среды.

— Мы выезжаем на место, производим оценку таких деревьев, — объясняет Екатерина Гапеенко. — Если они подпадают под категорию аварийных, то специалисты нашего сектора выносят соответствующее заключение. Только после этого дерево можно удалить, что и делают работники участка лесозаготовки нашего предприятия.

К слову, зеленые насаждения, растущие на территории объектов УКП «Жилкомхоз», у специалистов сектора охраны природных ресурсов и окружающей среды, в прямом смысле, на счету. Каждый кустарник, дерево и даже их возраст отмечены на схеме, которую показывает Екатерина Гапеенко. Такая инвентаризация зеленых насаждений, их строгий учет – явная забота об экологической составляющей на предприятии.

Экологи – блюстители порядка не только флоры, но и фауны. Именно на рабочий телефонный номер сектора охраны природных ресурсов и окружающей среды поступают звонки от тех, кого волнует судьба бродячих животных. Специалисты принимают заявки на их отлов.

— Зачастую люди сами создают проблемы, — акцентируют работники. — Сначала заводят животных, а потом безответственно выбрасывают их на улицу, забывая прописную истину: мы в ответе за тех, кого приручили.

Бороться с негативными для окружающей среды последствиями помогают современные гаджеты.

Устройство, схожее с мобильным телефоном, выдает на дисплее цифры. Так выглядит дозиметр. Умный прибор оповещает: радиационный фон в норме. Несанкционированные свалки – еще одна проблема, которой всячески противостоят экологи. В помощь им – фотоловушки. Эти приспособления цвета хаки, как круглосуточные охранники, помогают выявить и наказать тех, кто превращает окружающий мир в свалку.

…В руках этих специалистов – будущее. А потому нет среди работников сектора охраны природных ресурсов и окружающей среды УКП «Жилкомхоз» людей равнодушных. Экологи призывают каждого не быть безразличными к матери-природе. Она — наш общий дом.

Алеся ЦАРЕВА.