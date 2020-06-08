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Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами

08.06.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. Озвучить свои проблемы или предложения на неделе можно представителям главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощники Президента – инспекторы по областям организуют прямые телефонные линии.  

Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами

Так, 9 июня на связь с белорусами выйдет инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. В этот же день в Лиозненском райисполкоме на звонки будет отвечать инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.

Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами

А 10 июня с гражданами пообщается инспектор по Минску Виталий Прима. Основная цель такого диалога – возможность в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению проблем. 

Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами


В сложившейся ситуации – это наиболее оптимальная форма общения. Для решения более сложных вопросов чиновники готовы выехать на места. 

Люди в материале: Анатолий Маркевич, Анатолий Линевич, Виталий Прима

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. Озвучить свои проблемы или предложения на неделе можно представителям главы...
 
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