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Назван лучший возраст для родов
Источник материала: ОНТ
Женщинам лучше рожать в раннем репродуктивном возрасте, поскольку тогда роды у неё проходят легче. Об этом рассказала врач-гинеколог Юлиана Абаева,
По словам медика, лучший возраст для родов - до 35 лет.
Дело в том, что именно в раннем репродуктивном возрасте у женщин достаточный запас фолликул в яичниках, где находятся яйцеклетки.
Если женщина рожает после 40 лет, то значительно увеличиваются риски как для здоровья матери, так и для ребёнка. Как отметила специалист, наилучший перерыв между родами составляет 2 года.
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Женщинам лучше рожать в раннем репродуктивном возрасте, поскольку тогда роды у неё проходят легче. Об этом рассказала врач-гинеколог Юлиана Абаева, сообщает РИА...
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