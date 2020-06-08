Назван лучший возраст для родов

Источник материала: ОНТ

Женщинам лучше рожать в раннем репродуктивном возрасте, поскольку тогда роды у неё проходят легче. Об этом рассказала врач-гинеколог Юлиана Абаева, сообщает РИА Новости.





По словам медика, лучший возраст для родов - до 35 лет.

Дело в том, что именно в раннем репродуктивном возрасте у женщин достаточный запас фолликул в яичниках, где находятся яйцеклетки.

Если женщина рожает после 40 лет, то значительно увеличиваются риски как для здоровья матери, так и для ребёнка. Как отметила специалист, наилучший перерыв между родами составляет 2 года.

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