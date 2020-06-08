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Нефть подорожала до 43 долларов

08.06.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото:4esnok.by

Продление ограничений на добычу нефти продолжает двигать цены вверх.

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторые другие нефтедобывающие страны решили не смягчать с июля ограничения на добычу нефти. Результатом стало продолжение роста цен на рынке. Так, цена августовских фьючерсов нефти марки Brent в понедельник, 8 июня, превышала 43 доллара впервые с 6 марта.

Июльские фьючерсы нефти WTI также демонстрируют рекордные с 6 марта показатели. Утром в понедельник они торговались на уровне около 40 долларов, передает «Коммерсантъ».

Напомним, в марте на фоне развала сделки ОПЕК+ обрушился мировой спрос на нефть. Цена на нефть марки Brent рухнула до 20-летних минимумов, цена нефти марки WTI впервые достигла минусовых значений. В апреле для стабилизации ситуации на рынке страны—участницы ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении нефтедобычи.

 
 
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Продление ограничений на добычу нефти продолжает двигать цены вверх.
 
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