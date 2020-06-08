ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российский Первый канал добавил в фильм «Брат-2» сцену с беспорядками в США вместо титров

08.06.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский Первый канал заменил титры фильма «Брат-2» на кадры из репортажа о беспорядках в США. В прямом эфире под песню «Гудбай, Америка» показали протесты против полицейского насилия, начавшиеся из-за смерти Джорджа Флойда. Об этом пишет Medialeaks.

В самом конце фильма, когда под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гуд-бай, Америка» должны были пойти титры, на экране неожиданно оказались кадры из репортажа программы «Время» с беспорядками в США, которые спровоцировало убийство темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицией.

Видеоряд, который показали вместо титров, продолжился программой «Время». В самом конце можно услышать текст, который зачитывает автор репортажа.

Авторское дополнение в конце фильма — не единственная странность во время воскресного показа. Телеканал по какой-то причине не зацензурировал оскорбительное слово в одной из сцен, хотя обычно в прямом эфире его заглушают или убирают. Речь о выражении «не брат ты мне, гнида черно***ая».

Читайте также
В Dreamland открылся автокинотеатр. Показываем, как выглядит новое романтичное место для свиданий
Собрали для вас реально стоящие российские фильмы, которые отличаются от других

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский Первый канал заменил титры фильма «Брат-2» на кадры из репортажа о беспорядках в США. В прямом эфире под песню «Гуд-бай, Америка» показали протесты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика