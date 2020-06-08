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Российский Первый канал добавил в фильм «Брат-2» сцену с беспорядками в США вместо титров
Источник материала: Tut.by
Российский Первый канал заменил титры
В самом конце фильма, когда под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гуд-бай, Америка» должны были пойти титры, на экране неожиданно оказались кадры из репортажа программы «Время» с
Видеоряд, который показали вместо титров, продолжился программой «Время». В самом конце можно услышать текст, который зачитывает автор репортажа.
Авторское дополнение в конце фильма — не единственная странность во время воскресного показа. Телеканал по какой-то причине не зацензурировал оскорбительное слово в одной из сцен, хотя обычно в прямом эфире его заглушают или убирают. Речь о выражении «не брат ты мне, гнида черно***ая».
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Российский Первый канал заменил титры фильма «Брат-2» на кадры из репортажа о беспорядках в США. В прямом эфире под песню «Гуд-бай, Америка» показали протесты...
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