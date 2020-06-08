Мелиораторы Быховщины превращают землю в плодородные угодья

Источник материала: Маяк Преднепровья

Ежегодно в первое воскресенье июня отмечается День мелиоратора.

Труд этих людей особенно значим для агропромышленного комплекса, от него зависит улучшение свойств земель, повышение их производительности. На протяжении многих лет представители этой профессии на местах топей и болот образовывали земли, пригодные для выращивания урожая, строительства домов и т.д.





Накануне профессионального праздника были отмечены лучшие представители этой профессии. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие АПК Почетной грамотой комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома награжден электрогазосварщик ОАО «ПМК-85 Водстрой» Дмитрий Спичеков, Почетной грамотой ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевводстрой» награжден машинист бульдозера Павел Крючков (на снимке). А имя тракториста Адама Накова занесено на Доску почета холдинга «Могилевводстрой».

Всего же на балансе у мелиораторов ОАО «ПМК-85 Водстрой» находятся 20 мелиоративных систем, 22 тысячи 351 га осушенных сельскохозяйственных земель. Протяженность открытой сети мелиоративных каналов — 1449 километров.

В этом году организации необходимо освоить на проведение мелиоративных работ 637 тысяч рублей, более 40% из запланированных денежных средств уже освоены за 5 месяцев текущего года.

В текущем году мелиораторы ОАО «ПМК-85 Водстрой» произвели очистку от заиления 37 км мелиоративных каналов, окосили 63 км, вырубили дикорастущую растительность на расстоянии 11,5 км. Также на 2,5 км произведено устройство закрытого дренажа. На проведение мелиоративных работ, как правило, выделяются денежные средства из республиканского и областного бюджетов.

Добросовестно относится к работе машинист бульдозера Павел Крючков. Два года назад, получив права бульдозериста и экскаваторщика, сельский парень из деревни Рихортово пришел в ОАО на работу. Сам починил и собрал бульдозер, который давно простаивал. Затем стажировался у опытного бульдозериста. Будучи в то время главным механиком, Валентин Малашонок доверил ему мощный бульдозер «SHANTUI-SD-16». Валентин Иванович, ныне директор организации, не жалеет и сейчас о принятом тогда решении.

В свои 23 года Павел уже завоевал авторитет и уважение среди коллег. На хорошем счету он и у руководства. К технике относится бережно, работает, как говорится, качественно, по совести. Так, например, два небольших заросших участка земли за деревней Кучин, которые ранее разделяла канава, буквально за пару часов преобразились в одно ровное поле — эту работу профессионально проделал Павел Крючков.

— В этом и есть культура земледелия — с максимальной эффективностью использовать землю, убрать существующие неровности, увеличить контурность полей, чтобы затем здесь можно было на вспашке и посеве использовать широкозахватную технику, — комментирует начальник управления землеустройства райисполкома Сергей Журавский, контролируя ход выполнения работ.

Сейчас длина прогона увеличилась практически в 2 раза. Затраты окупятся быстро, а земля будет эффективно использоваться.

Жизненное кредо Павла Крючкова — «Лучше сделать один раз хорошо, чем два раза плохо», — характеризует парня только с положительной стороны. Работа у него есть всегда, техника не простаивает. Так, за последний месяц занимался ликвидацией валов из дикорастущей кустарниковой растительности, пролежавших после раскорчевки площадей более трех лет. В общем объеме сделал 50 тысяч куб.метров. По труду и честь — заработная плата у молодого машиниста-бульдозериста составляет около 1 тысячи рублей.

Между тем, молодой специалист всегда прислушивается к дельным советам старших коллег. Помогает ему в работе машинист-экскаваторщик Михаил Липейков. Бывает, что вместе трудятся на мелиоративном участке. Михаил проезжает впереди на экскаваторе и подчищает канаву, а Павел — позади на бульдозере — разравнивает. В результате оба качественно выполняют задание, которое дает им производитель работ Максим Федяченко.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.