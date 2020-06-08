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«Бедолажка?» КГБ показал досье на 81-летнюю бабушку из Гродно, которая поддержала Тихановского
Источник материала: Партизан
Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик показал в эфире телеканала
Вакульчик высказался о 81-летней пенсионерке из Гродно Галине Филипповне Андрейчик, которая 29 мая дала интервью Сергею Тихановскому.
— Была вот сейчас в Гродно ситуация. Там была бабушка. Вот примерно ее… — показывает глава КГБ.
— Коттедж? — спрашивает журналистка.
— Да, это всё ее. Их тут два дома.
— Два дома на одной территории?
— Да, тут два участка. Бедолажка?
Что известно про бабушку?
81-летняя пенсионерка из Гродно, доцент, ветеран труда Галина Филипповна Андрейчик 29 мая в Гродно дала трогательное интервью Сергею Тихановскому.
Второй раз слава нашла женщину в вечернем эфире БТ 4 июня, когда показали дом, где она живет — снимали с дрона! — и озвучили на всю страну список ее имущества: квартира в центре Гродно, «коттедж» — как они выразились, «две недостроенных фазенды», микроавтобус-«трехлетка» минимум за 25 тысяч долларов. Ее детей назвали официально безработными.
На Галину Филипповну обратил внимание Лукашенко. Он упомянул 4 июня 80-летнюю женщину в Гродно, которая «кричала, орала» и которая живет во «дворце».
Галина Филипповна объяснила, что стаж у нее — 52 года, она преподавала экономическую теорию в гродненских университетах. У нее двое сыновей. Старший работает в сфере туризма в Санкт-Петербурге, младший — программистом в российской фирме в автомобильной сфере, ранее был предпринимателем, устанавливал сигнализацию.
Есть дела и на других фигурантов выборов
В портфеле есть дела и на других фигурантов выборов-2020, сообщил Валерий Вакульчик. На особый режим несения службы КГБ в связи с выборами не переходил.
— Активность оказалась ниже, чем мы предполагали. <…> Есть вопиющие вещи, которые лежат на поверхности и которые будут шоком для обыкновенного человека, когда он узнает, куда их пытаются завести, — высказался глава КГБ о претендентах в президенты.
Лукашенко в эфире ОНТ пообщал «майданутым», что майдана в Беларуси не будет. Протестного движения в стране не появилось, а претенденты отрабатывают «чьи-то» деньги, сказал президент. Ни одной фамилии претендетов в президенты не прозвучало. «Все и так поймут, о ком речь», — сказали журналистки в эфире.
Хотя на самом деле, кто "бедолажка" - надо еще разобраться. Если председатель КГБ собирает досье на безобидных старушек, а потом это еще и по национальному телевидению показывают, то это ДНИЩЕ!
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Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик показал в эфире телеканала ОНТ дело бабушки из Гродно, в котором описаны два ее дома.
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