ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Бедолажка?» КГБ показал досье на 81-летнюю бабушку из Гродно, которая поддержала Тихановского

08.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик показал в эфире телеканала ОНТ дело бабушки из Гродно, в котором описаны два ее дома.



Вакульчик высказался о 81-летней пенсионерке из Гродно Галине Филипповне Андрейчик, которая 29 мая дала интервью Сергею Тихановскому.


 — Была вот сейчас в Гродно ситуация. Там была бабушка. Вот примерно ее… — показывает глава КГБ.

 — Коттедж? — спрашивает журналистка.

— Да, это всё ее. Их тут два дома.

 — Два дома на одной территории?

 — Да, тут два участка. Бедолажка?

Что известно про бабушку?

81-летняя пенсионерка из Гродно, доцент, ветеран труда Галина Филипповна Андрейчик 29 мая в Гродно дала трогательное интервью Сергею Тихановскому.

Второй раз слава нашла женщину в вечернем эфире БТ 4 июня, когда показали дом, где она живет — снимали с дрона! — и озвучили на всю страну список ее имущества: квартира в центре Гродно, «коттедж» — как они выразились, «две недостроенных фазенды», микроавтобус-«трехлетка» минимум за 25 тысяч долларов. Ее детей назвали официально безработными.

На Галину Филипповну обратил внимание Лукашенко. Он упомянул 4 июня 80-летнюю женщину в Гродно, которая «кричала, орала» и которая живет во «дворце».

Галина Филипповна объяснила, что стаж у нее — 52 года, она преподавала экономическую теорию в гродненских университетах. У нее двое сыновей. Старший работает в сфере туризма в Санкт-Петербурге, младший — программистом в российской фирме в автомобильной сфере, ранее был предпринимателем, устанавливал сигнализацию.

Есть дела и на других фигурантов выборов

В портфеле есть дела и на других фигурантов выборов-2020, сообщил Валерий Вакульчик. На особый режим несения службы КГБ в связи с выборами не переходил.

 — Активность оказалась ниже, чем мы предполагали. <…> Есть вопиющие вещи, которые лежат на поверхности и которые будут шоком для обыкновенного человека, когда он узнает, куда их пытаются завести, — высказался глава КГБ о претендентах в президенты.

Лукашенко в эфире ОНТ пообщал «майданутым», что майдана в Беларуси не будет. Протестного движения в стране не появилось, а претенденты отрабатывают «чьи-то» деньги, сказал президент. Ни одной фамилии претендетов в президенты не прозвучало. «Все и так поймут, о ком речь», — сказали журналистки в эфире.

Хотя на самом деле, кто "бедолажка" - надо еще разобраться. Если председатель КГБ собирает досье на безобидных старушек, а потом это еще и по национальному телевидению показывают, то это ДНИЩЕ! 
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик показал в эфире телеканала ОНТ дело бабушки из Гродно, в котором описаны два ее дома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Чаусами водителя легковушки во время аварии выкинуло через багажник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика