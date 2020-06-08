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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Папуа Новой-Гвинее
Источник материала: ОНТ
Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Папуа-Новой Гвинее и на острове Новая Британия. Об этом
Подземные толчки были зафиксированы около 23 часов. Эпицентр землетрясения расположился в 131 км к юго-западу от города Кокопо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 51 км.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Фото: Fotolia / Byelikova Oksana
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Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Папуа-Новой Гвинее и на острове Новая Британия. Об этом сообщает РИА Новости. Подземные толчки были...
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