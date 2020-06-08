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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Папуа Новой-Гвинее

08.06.2020 11:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Папуа Новой-Гвинее

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Папуа-Новой Гвинее и на острове Новая Британия. Об этом сообщает РИА Новости. 

Подземные толчки были зафиксированы около 23 часов. Эпицентр землетрясения расположился в 131 км к юго-западу от города Кокопо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 51 км. 

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. 

Фото: Fotolia / Byelikova Oksana

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Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Папуа-Новой Гвинее и на острове Новая Британия. Об этом сообщает РИА Новости.  Подземные толчки были...
 
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