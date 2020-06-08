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Белорусский Дед Мороз завёл инстаграм и стримит из резиденции. О чём пользователи спрашивают волшебника?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пущанская жизнь онлайн. Прямой эфир и еженедельная рубрика теперь появилась в инстаграме от главного волшебника страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туристический поток в поместье в этом году уменьшился, но беловежский Дед Мороз времени зря не теряет и активно погружается в мир лайков и стримов.
Идею выйти онлайн самому популярному дедушке Беларуси подсказали его юные почитатели. Первый прямой эфир собрал несколько десятков зрителей. Трансляция из заповедного леса длилась около часа. За это время Дед Мороз успел ответить на многие каверзные вопросы подписчиков.
Дед Мороз:
Кстати, в перерывах между съёмками Дед Мороз собирает урожай шишек для новой партии необычного варенья, чтобы на очередной встрече угостить своих маленьких посетителей.
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Белорусский Дед Мороз завёл инстаграм и стримит из резиденции. О чём пользователи спрашивают волшебника?
Новости Беларуси. Пущанская жизнь онлайн. Прямой эфир и еженедельная рубрика теперь появилась в инстаграме от главного волшебника страны, сообщили в программе...
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