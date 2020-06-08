|
Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авиаторы МЧС продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Белорусские спасатели несут дежурство в горно-лесистой местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, курс на Турецкую Республику два вертолёта Ми-8 взяли в конце апреля. К этому дню экипажи совершили более 30 вылетов.
В небе авиаторы провели почти 53 часа. Как сообщают в спасательном ведомстве нашей страны, лётный и технический составы пробудут в Турции до октября.
Это не первый пример международного сотрудничества. Помощь в борьбе с природными стихиями белорусские спасатели оказали многим странам. Авиация МЧС привлекалась к тушению лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авиаторы МЧС продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Белорусские спасатели несут дежурство в горно-лесистой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)