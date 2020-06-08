ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров

08.06.2020 11:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авиаторы МЧС продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Белорусские спасатели несут дежурство в горно-лесистой местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров

Напомним, курс на Турецкую Республику два вертолёта Ми-8 взяли в конце апреля. К этому дню экипажи совершили более 30 вылетов.

Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров

В небе авиаторы провели почти 53 часа. Как сообщают в спасательном ведомстве нашей страны, лётный и технический составы пробудут в Турции до октября.

Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров

Это не первый пример международного сотрудничества. Помощь в борьбе с природными стихиями белорусские спасатели оказали многим странам. Авиация МЧС привлекалась к тушению лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авиаторы МЧС продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Белорусские спасатели несут дежурство в горно-лесистой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Папуа Новой-Гвинее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика