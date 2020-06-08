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В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих и открыл по ним огонь

08.06.2020 11:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих и открыл по ним огонь

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, затем водитель открыл огонь по демонстрантам. Один человек пострадал, его госпитализировали. Злоумышленника оперативно задержали. 

В то же время Дональд Трамп поручил Пентагону вывести бойцов Нацгвардии из Вашингтона. Там ситуация, по мнению американского лидера, под полным контролем. А вот в Миннеаполисе принято решение расформировать местное подразделение полиции и создать новую модель общественной безопасности.

Тем временем, волна протестов из США не прекращается на европейском континенте. Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона. Погромы – в Брюсселе, беспорядки – в Швеции. Протестующие оскверняют памятники, нападают на магазины и вступают в перепалку с полицией. 

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В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, затем водитель открыл огонь по демонстрантам. Один человек пострадал, его госпитализировали. Злоумышленника...
 
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