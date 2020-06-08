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Вера Лапко на турнире в Минске: «Это действительно важно, нужна игровая практика»

08.06.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская теннисная федерация возобновляет проведение турниров национального календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортсмены практиковались и до этого: выступали на выставочных турнирах. Два из них завершились в минувшие выходные.

Вера Лапко на турнире в Минске: «Это действительно важно, нужна игровая практика»

Первыми сыграли финал участницы BelGlobalGarant Cup: на этих соревнованиях выступили представительницы резерва национальной команды. Победу одержала Вера Лапко: в двух сетах она одолела Ирину Шиманович – 6:4, 6:4.

Вера Лапко на турнире в Минске: «Это действительно важно, нужна игровая практика»

Вера Лапко на турнире в Минске: «Это действительно важно, нужна игровая практика»

Кстати, обе спортсменки получили довольно необычные трофеи: вместо привычных наград девушкам вручили большие торты в форме кубков.

Вера Лапко на турнире в Минске: «Это действительно важно, нужна игровая практика»

Вера Лапко, победительница турнира:
Я в принципе довольна тем, что смогла сыграть турнир, смогла поиграть матчи. Поэтому это хорошо в любом случае, даже если что-то не получилось бы. Это действительно важно, нужна игровая практика, и это действительно хороший выход из сложившейся ситуации.

Вера Лапко на турнире в Минске: «Это действительно важно, нужна игровая практика»

Антон Дубров, директор турнира:
В целом турнир прошел хорошо, я доволен тем, что девчонки смогли выступить. Особенно Вера Лапко изъявила желание сыграть с резервом, Ира Шиманович показала класс, и по отзывам все довольны. В дальнейшем мы планируем расширяться, чтобы людей было больше, чтобы участников было больше. Надеемся, что эти турниры во время паузы помогут быть игрокам в тонусе. И это самая главная задача на этот турнир.

Вера Лапко на турнире в Минске: «Это действительно важно, нужна игровая практика»

Сразу после финала у девушек, правда, уже на другом корте, стартовал финальный поединок турнира. На этих соревнованиях в одной сетке играли и мужчины, и женщины. За победу сражались лидер белорусской сборной Егор Герасимов и юный Александр Згировский. Сильнее был Герасимов – 6:3, 6:2.

Люди в материале: Вера Лапко, Антон Дубров, Ирина Шиманович, Егор Герасимов, Александр Згировский

 
 
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Новости Беларуси. Белорусская теннисная федерация возобновляет проведение турниров национального календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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