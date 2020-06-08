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Вера Лапко на турнире в Минске: «Это действительно важно, нужна игровая практика»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская теннисная федерация возобновляет проведение турниров национального календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортсмены практиковались и до этого: выступали на выставочных турнирах. Два из них завершились в минувшие выходные.
Первыми сыграли финал участницы BelGlobalGarant Cup: на этих соревнованиях выступили представительницы резерва национальной команды. Победу одержала Вера Лапко: в двух сетах она одолела Ирину Шиманович – 6:4, 6:4.
Кстати, обе спортсменки получили довольно необычные трофеи: вместо привычных наград девушкам вручили большие торты в форме кубков.
Вера Лапко, победительница турнира:
Антон Дубров, директор турнира:
Сразу после финала у девушек, правда, уже на другом корте, стартовал финальный поединок турнира. На этих соревнованиях в одной сетке играли и мужчины, и женщины. За победу сражались лидер белорусской сборной Егор Герасимов и юный Александр Згировский. Сильнее был Герасимов – 6:3, 6:2.
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Новости Беларуси. Белорусская теннисная федерация возобновляет проведение турниров национального календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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