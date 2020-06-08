9 июня в Беларуси ожидается до 32 градусов жары

Источник материала: Ежедневник

фото: buro247.ru

Начало недели в стране выдалось жарким.

Во вторник, 9 июня, в некоторых районах Беларуси температура воздуха достигнет 32 градусов тепла, сообщает Белгидромет. В дневные часы 8 и 9 июня (понедельник-вторник) по юго-востоку во многих районах, а на остальной территории местами максимальная температура воздуха достигнет +30-32.

Жаркая погода сохранится и 10-11 июня (среду-четверг), предупреждают синоптики.