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9 июня в Беларуси ожидается до 32 градусов жары
08.06.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: buro247.ru
Начало недели в стране выдалось жарким.
Во вторник, 9 июня, в некоторых районах Беларуси температура воздуха достигнет 32 градусов тепла, сообщает Белгидромет. В дневные часы 8 и 9 июня (понедельник-вторник) по юго-востоку во многих районах, а на остальной территории местами максимальная температура воздуха достигнет +30-32.
Жаркая погода сохранится и 10-11 июня (среду-четверг), предупреждают синоптики.
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Начало недели в стране выдалось жарким.
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