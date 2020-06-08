ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

9 июня в Беларуси ожидается до 32 градусов жары

08.06.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: buro247.ru

Начало недели в стране выдалось жарким.

Во вторник, 9 июня, в некоторых районах Беларуси температура воздуха достигнет 32 градусов тепла, сообщает Белгидромет. В дневные часы 8 и 9 июня (понедельник-вторник) по юго-востоку во многих районах, а на остальной территории местами максимальная температура воздуха достигнет +30-32.

Жаркая погода сохранится и 10-11 июня (среду-четверг), предупреждают синоптики.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало недели в стране выдалось жарким.
 
Новости дня
Новости разные
 
Испания потратит €3,5 млрд на выплаты населению базового дохода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика