Грузовик с ульями перевернулся в Венгрии. На свободе оказались тысячи пчел

Источник материала: ОНТ

Нашествие пчёл произошло в венгерском городе Кишкун-Халаш. Там перевернулся грузовик с ульями. На свободу вылетели десятки тысяч насекомых.

По предварительным данным, авария произошла, потому что водитель не справился с управлением. Поэтому прицепы с ульями оказались на обочине. Чтобы минимизировать риск укусов, прибывшим на место ДТП спасателям пришлось работать в обмундировании пожарных. Насекомых, которые не успели улететь, собрали и вернули в контейнеры.

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