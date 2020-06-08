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Грузовик с ульями перевернулся в Венгрии. На свободе оказались тысячи пчел

08.06.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грузовик с ульями перевернулся в Венгрии. На свободе оказались тысячи пчел

Нашествие пчёл произошло в венгерском городе Кишкун-Халаш. Там перевернулся грузовик с ульями. На свободу вылетели десятки тысяч насекомых. 

По предварительным данным, авария произошла, потому что водитель не справился с управлением. Поэтому прицепы с ульями оказались на обочине. Чтобы минимизировать риск укусов, прибывшим на место ДТП спасателям пришлось работать в обмундировании пожарных. Насекомых, которые не успели улететь, собрали и вернули в контейнеры.

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Нашествие пчёл произошло в венгерском городе Кишкун-Халаш. Там перевернулся грузовик с ульями. На свободу вылетели десятки тысяч насекомых.  По предварительным...
 
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