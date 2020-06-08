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Минздрав назвал регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад

08.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Беларуси заболеваемость COVID-19 пошла на снижение в Минске, Минской и Витебской областях, сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан 5 июня, посещая Брестскую область в ходе республиканского мониторинга, пишет tut.by.

— Минск уже прошел верхушку и идет на снижение. Минская и Витебская области прошли точно так же. То есть фактически 40−45% населения республики этот этап прошли. Когда пройдет Брестская область, у нас будет ближе к 60%. Сегодня Брестская область находится на максимальном для области плато. Еще какое-то время она будет находиться здесь, потом пойдет вниз, — передает слова Богдан пресс-служба Минздрава.

Минздрав назвал регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад

Фото носит иллюстративный характер

Замминистра отметила, что все регионы по-разному вступали в этот процесс. Начиналось с Витебска, потом присоединились Минск и Минская область, затем Брестская, практически параллельно с ней пошла Гродненская, немножко с отставанием начинает Гомельская область, и наименьшие показатели сегодня в Могилевской области.

Замминистра попросила людей соблюдать меры личной безопасности.

— Хочу попросить граждан соблюдать меры физического, социального дистанцирования, чтобы уберечь себя и своих близких. В первую очередь нужно поберечь пожилых, родных и близких, у которых есть какая-нибудь тяжелая патология, прежде всего сахарный диабет, артериальная гипертензия, которые имеют лишний вес, не приходить к этим людям с признаками простудных заболеваний. И самое главное — своевременно обращаться к врачу, — сказала она.

В Беларуси, по данным на 5 июня, 46 868 случаев COVID-19 (+887 случаев за сутки), выздоровели и выписаны 22 066 пациентов (+904 за сутки). Количество выписанных третий день больше количества новых случаев инфицирования. Умерли 259 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

 


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Беларуси заболеваемость COVID-19 пошла на снижение в Минске, Минской и Витебской областях, сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан 5 июня, посещая...
 
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