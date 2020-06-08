Гендир минского «Динамо» назвал Александра Лукашенко примером для подражания, Николая - воспитанником

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» и тренер команды президента Дмитрий Басков в видеоблоге «Хоккейная варка» рассказал о знакомстве с президентом Беларуси Александром Лукашенко и тренировках его сына Николая.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Первое знакомство состоялось еще в 1996-м или 1997-м году. Тогда президент впервые начал выходить на лед, а я был одним из старших вратарей школы «Юности», поэтому меня и Леню Гришукевича подключали к тренировкам. После этого началась моя профессиональная карьера, но в отпуске для поддержания формы я играл за команду президента, где меня уже все знали.

Дмитрий Басков также заявил, что единственным, кто отказывался играть за команду, был Николай Лукашенко.

— Я предложил ему провести матч на Рождественском турнире, но он отказался, так как не хотел бросать «Гриффонов», за которых выступал в «Золотой шайбе».

Развитие Николая — это моя гордость, потому что это единственный воспитанник, которого я вел с шести лет и до самого выпуска. Он начал с самих азов, но, тренируясь два раза в неделю, в какой-то момент времени выглядел лучше, чем его одногодки, занимающиеся в хоккейных школах.

Он мог бы стать сильным спортсменом. Вне льда? Не хочу заниматься популизмом, но Николай — очень крутой. Для своего возраста он очень воспитанный, интеллигентный, честный и открытый. И я часто привожу Николая в пример своему сыну, обращая внимание, как он повел себя в той или иной ситуации.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также Басков рассказал о подарках, которые ему делал президент.

— Я все время чувствовал какую-то аккуратную опеку с его стороны. Всегда какой-то правильный совет, какая-то словесная поддержка. какая-то критика, заставляющая задуматься или поменять свое мнение. Может, это прозвучит громко, но для меня это была какая-то отцовская забота. Я чувствовал это особенно остро, так как рос без отца.

Какие запоминающиеся подарки? Были благодарности, медали, часы. Когда-то моя мама, очень верующий человек, попросила передать президенту икону. Он был очень воодушевлен и несколько лет назад на какой-то праздник подарил икону мне.

Шоколадки ? Люди по-разному воспринимают информацию. Я тогда просто в шутливой форме сказал, что мы бьемся за эти шоколадки. Это неотъемлемая часть тренировки. Два лучших игрока получают ее по итогам тренировки. Конечно, это вкусный шоколад. Можете попробовать, он есть в магазинах. Отличие лишь в автографе президента.

Напомним, что за слова о сражении за шоколадки Баскова жестко раскритиковали болельщики клуба, а затем фанаты вывесили баннер.





Во время блица Дмитрия Баскова попросили словом или фразой охарактеризовать четырех человек. Александра Лукашенко он назвал примером для подражания, Николая Лукашенко — воспитанником, Михаила Захарова — эпохой, а Николая Баскова — конкурентом в поисковиках.