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Исследование: сколько американцев моют себя отбеливателем, чтобы избежать COVID-19
Источник материала: Tut.by
По данным недавнего опроса в США, почти 4 из 10 взрослых американцев сообщили, что они применяют опасные методы мытья и очистки продуктов для предотвращения COVID-19. Например, они моют продукты с помощью отбеливателя, используют дезинфицирующие средства на своей коже или намеренно вдыхают пары чистящих средств. Об этом
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Большинство участников знали, как правильно убирать дом. Например, многие респонденты отметили, что при использовании чистящих средств в комнате должна быть хорошая вентиляция, а чистящие средства следует хранить в недоступном для детей месте. Большинство также знали, что они должны мыть руки после использования бытовых чистящих средств.
Однако в их знаниях были опасные пробелы. Например, только около трети сказали, что отбеливатель не следует смешивать с уксусом — эта смесь может выделять газообразный хлор, который способен вызывать раздражение глаз, горла и носа и даже приводить к проблемам с дыханием.
Более того, 39% участников сказали, что они использовали потенциально вредные методы уборки в прошлом месяце, чтобы предотвратить появление COVID-19. Например, 19% сказали, что использовали отбеливатель для мытья продуктов, таких как фрукты и овощи, что крайне не рекомендуется. Фрукты и овощи следует мыть простой водой.
Кроме того, 18% сообщили об использовании бытовых чистящих или дезинфицирующих средств на руках или коже, 10% — об опрыскивании тела чистящим или дезинфицирующим спреем, 6% сообщили о вдыхании паров бытовых моющих или дезинфицирующих средств и 4% сообщили о питье или полоскании горла разбавленным отбеливателем.
«Такая практика создает риск серьезного повреждения тканей и коррозийных травм, и ее следует избегать», —
Те, кто практиковал эти опасные методы, сообщали как минимум об одном вредном последствии для здоровья, например, раздражении носа, кожи или глаз, головокружении, головной боли или проблемах с дыханием.
CDC просит не использовать отбеливатель для пищевых продуктов, не наносить бытовые чистящие и дезинфицирующие средства на кожу, не вдыхать их пары и тем более не принимать внутрь. Потребители должны всегда читать инструкции к чистящим средствам, носить перчатки или даже маски и избегать смешивания химикатов при чистке.
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