ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле

08.06.2020 12:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В США не утихают акции протеста. Во время одной из них в Сиэтле в толпу демонстрантов въехал автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего водитель вышел из машины и открыл огонь. Пострадал один человек.

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле


Сейчас подозреваемый находится под арестом. Мотивы его действий пока неизвестны.

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле

Протесты в США продолжаются уже больше двух недель. При этом в последние дни они приобрели более мирный характер. В связи с чем Дональд Трамп поручил вывести силы Национальной гвардии из Вашингтона. При этом американский президент подчеркнул, что в случае необходимости бойцы «быстро вернутся».

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле

Протестными настроениями охвачены и страны Европы. Демонстрации против расовой дискриминации проходят в Германии, Великобритании и Бельгии. В Брюсселе акция переросла в столкновения с полицией и погромы. Некоторые протестующие били витрины магазинов, бросали в полицию камни и бутылки, а также устраивали поджоги. В ответ на это стражи порядка применили водомёт. Задержаны около 150 человек.

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США не утихают акции протеста. Во время одной из них в Сиэтле в толпу демонстрантов въехал автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Бобруйском 20-летний мотоциклист влетел в разворачивающийся грузовик. Он погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика