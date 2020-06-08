|
В центре закрылось большое кафе белорусской кухни
Источник материала: Tut.by
Кафе белорусской кухни «Грай», которое работало на Интернациональной, 33, закрылось. Об этом администрация заведения
6 июня в кафе белорусской кухни был последний рабочий день. Оно работало в столице около трех с половиной лет. Заведение располагалась на полутора тысячах квадратных метров, имело несколько залов с историческими интерьерами. К открытию его готовили не один год.
— За эти годы в кафе «Грай» собралось много интересных людей из разных уголков Беларуси и со всего мира. Мы очень благодарны всем за хорошую компанию, отзывы и эмоции, —
Запуском проекта занимался бизнесмен Олег Пашек. Он был директором сети ресторанов «Камяніца», «Грай кафэ», «Беларуская карчма», «Агінскі». В декабре 2019
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кафе белорусской кухни «Грай», которое работало на Интернациональной, 33, закрылось. Об этом администрация заведения сообщила в соцсетях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)