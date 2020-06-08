В центре закрылось большое кафе белорусской кухни

Источник материала: Tut.by

Кафе белорусской кухни «Грай», которое работало на Интернациональной, 33, закрылось. Об этом администрация заведения сообщила в соцсетях.



Фото: vk.com/kafegray

6 июня в кафе белорусской кухни был последний рабочий день. Оно работало в столице около трех с половиной лет. Заведение располагалась на полутора тысячах квадратных метров, имело несколько залов с историческими интерьерами. К открытию его готовили не один год.

— За эти годы в кафе «Грай» собралось много интересных людей из разных уголков Беларуси и со всего мира. Мы очень благодарны всем за хорошую компанию, отзывы и эмоции, — написали в прощальном посте представители заведения и пригласили в другие свои заведения: «Камянiцу» и «Беларускую карчму».

Запуском проекта занимался бизнесмен Олег Пашек. Он был директором сети ресторанов «Камяніца», «Грай кафэ», «Беларуская карчма», «Агінскі». В декабре 2019 его не стало .