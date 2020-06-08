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Белорус Максим Трухановец установил новый силовой рекорд
Источник материала: Партизан
Белорус Максим Трухановец установил новый силовой рекорд и снова попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Об этом он
Трухановец уже трижды попадал в Книгу рекордов Гиннеса. Он устанавливает мировые рекорды в силовых и фитнес-упражнениях.
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Белорус Максим Трухановец установил новый силовой рекорд и снова попал в Книгу рекордов Гиннеса.
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