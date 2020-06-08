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Не откладывать на потом или подождать? Что советует гороскоп на июнь Рыбам и Водолеям

08.06.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Говорят, если много знать, то можно быстро состариться. Однако также говорят, что знание – сила. Поэтому если у человека есть возможность хотя бы украдкой заглянуть в будущее и узнать, что же его ждёт, он этим непременно воспользуется. Увы, предвидеть грядущее люди ещё не научились, но есть гороскоп, который позволяет получить общее представление о том, чего ждать. Так что же произойдёт в июне в жизнях Водолеев и Рыб?  

Водолеи

Здоровье

В июне представители одиннадцатого знака Зодиака будут чувствовать себя хорошо. Никаких болезней не ожидается. Но гороскоп рекомендует заняться своей внешностью. Можно посетить какой-нибудь спа-салон, сходить на массаж или просто устроить дома денёк релакса.  

Работа

В работе рекомендуется избегать поспешных решений. Если Водолеи захотят попробовать какую-нибудь сомнительную затею, то хлопот будет полон рот. Поэтому лучше заранее всё обдумать, чем потом разбираться с неприятными последствиями. Также советуется поберечь деньги, иначе до следующей зарплаты будет трудно дотянуть.  

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Любовь

В июне Водолеям лучше придерживаться простого правила – не давать обещаний. В круговороте дел представители одиннадцатого знака Зодиака могут забыть о своих словах, что очень огорчит партнёра. А если в отношениях есть какая-то напряжённость, то это может стать последней каплей перед взрывом. У свободных Водолеев никаких любовных проблем не ожидается, но и судьбоносных встреч гороскоп тоже не предвидит.  

Рыбы

Здоровье

В июне у представителей двенадцатого знака Зодиака в наибольшей опасности находится нервная система. Хочется отдохнуть, уйти в отпуск, расслабиться, отправиться в путешествие, сходить на каток, сходить в бассейн, наконец! А времени так мало, да ещё и прыщ выскочил прямо на лбу! В общем, всё вокруг будет раздражать, поэтому главный совет Рыбам – сохраняйте спокойствие.

Работа

На работе никаких приключений не ожидается. Премия не предвидится, штрафы тоже, не будет переработок и командировок. В общем, обычный летний месяц.

Любовь

У семейных Рыб в июне будут некоторые хлопоты по дому. Впрочем, со всеми делами им помогут вторые половинки, что лишь укрепит взаимные чувства. У свободных представителей двенадцатого знака Зодиака тоже ожидается романтическое счастье. Есть все шансы встретить того самого партнёра, с которым захочется провести всю жизнь.  

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Говорят, если много знать, то можно быстро состариться. Однако также говорят, что знание – сила. Поэтому если у человека есть возможность хотя бы украдкой заглянуть...
 
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