Короткая стрижка: как узнать, пойдёт ли, при помощи линейки и карандаша?

Источник материала: ОНТ

Наверное, хоть единожды в жизни, но каждая девушка задумывалась о том, пойдёт ли ей короткая стрижка. Оказывается, что узнать об этом можно при помощи довольно простого правила, которое называется «5,7 сантиметров», сообщает Cosmo.ru.

Данную формулу разработал известный стилист Джон Фрида. В процессе своей работы, он изучал лица девушек и создавал стрижки в зависимости от них. Однако внезапно знаменитый мастер пришёл к выводу, что всё зависит не от формы лица, а от угла, под которым нижняя челюсть располагается относительно уха.

По словам стилиста, данный метод достаточно точный и подходит абсолютно для любой формы лица.

Суть правила заключается в слудующем: необходимо приложить карандаш к подбородку. При этом следует держать его горизонтально. Линейку приложите к центру уха, там где есть маленький выступ. При этом держать линейку нужно вертикально.

После этого, обратите внимание на то, на какую цифру направлен кончик карандаша. Если это 5,7 сантиметров или меньше, то короткая стрижка подойдёт вашему лицу. Если же эта отметка располагается выше, то от данной идеи лучше отказаться и отрастить длинные локоны.











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