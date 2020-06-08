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В Минске из «однушки» в 43 метра сделали «трешку». Продают за 119 тысяч долларов

08.06.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новой Боровой за 119 тысяч долларов продается двухкомнатаня квартира, которую сделали из однокомнатной. Но, по сути, ее можно назвать даже «трешкой». Внимание на нее обратил телеграм-канал «Будни риелтора». Смотрите, как выглядит эта квартира и какая у нее планировка.


Квартира находится в доме на улице Авиационной, 11. Жилье расположено на шестом этаже и к нему в придачу идет терраса на эксплуатируемой кровле.


Но более интересно то, как из «однушки» в 43 квадратных метра сделали, по сути, трехкомнатную квартиру, расположив спальное место в коридоре. В объявлении сказано, что перепланировка узаконена. Вот как она выглядит:



А вот так выглядит интерьер квартиры:






Жилье продается за 119 тысяч долларов, по 2 767 долларов за «квадрат».

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Теги: Минск
 
 
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