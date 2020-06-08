В Минске из «однушки» в 43 метра сделали «трешку». Продают за 119 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Новой Боровой за 119 тысяч долларов продается двухкомнатаня квартира, которую сделали из однокомнатной. Но, по сути, ее можно назвать даже «трешкой». Внимание на нее обратил телеграм-канал « Будни риелтора ». Смотрите, как выглядит эта квартира и какая у нее планировка.





Квартира находится в доме на улице Авиационной, 11. Жилье расположено на шестом этаже и к нему в придачу идет терраса на эксплуатируемой кровле.





Но более интересно то, как из «однушки» в 43 квадратных метра сделали, по сути, трехкомнатную квартиру, расположив спальное место в коридоре. В объявлении сказано, что перепланировка узаконена. Вот как она выглядит:









А вот так выглядит интерьер квартиры:





















Жилье продается за 119 тысяч долларов, по 2 767 долларов за «квадрат».