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В Минске из «однушки» в 43 метра сделали «трешку». Продают за 119 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
В Новой Боровой за 119 тысяч долларов продается двухкомнатаня квартира, которую сделали из однокомнатной. Но, по сути, ее можно назвать даже «трешкой». Внимание на нее обратил телеграм-канал «
Квартира находится в доме на улице Авиационной, 11. Жилье расположено на шестом этаже и к нему в придачу идет терраса на эксплуатируемой кровле.
Но более интересно то, как из «однушки» в 43 квадратных метра сделали, по сути, трехкомнатную квартиру, расположив спальное место в коридоре. В объявлении сказано, что перепланировка узаконена. Вот как она выглядит:
А вот так выглядит интерьер квартиры:
Жилье продается за 119 тысяч долларов, по 2 767 долларов за «квадрат».
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Квартира находится в Новой Боровой.
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