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Две легковушки столкнулись в Лиде. Пострадал ребенок

08.06.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Две легковушки столкнулись в Лиде. Пострадал ребенок

Трёхлетний ребенок пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Лиде. Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. 

Авария произошла 7 июня на ул. Красноармейской – столкнулись легковой Peugeot и минивэн марки Opel. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 59-летний водитель Peugeot не уступил дорогу Opel при выезде со второстепенной дороги. 


Во время столкновения в детском кресле в Opel находился трёхлетний ребенок, который с резанной раной лба был доставлен в местную больницу. Как отмечается в сообщении, после оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой. 


В ГАИ также отметили, что в случае отсутствия детского автокресла последствия аварии для малыша могли бы быть куда более серьёзными.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

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Трёхлетний ребенок пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Лиде. Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.  Авария произошла 7...
 
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