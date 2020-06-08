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Две легковушки столкнулись в Лиде. Пострадал ребенок
Источник материала: ОНТ
Трёхлетний ребенок пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Лиде. Об этом
Авария произошла 7 июня на ул. Красноармейской – столкнулись легковой Peugeot и минивэн марки Opel. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 59-летний водитель Peugeot не уступил дорогу Opel при выезде со второстепенной дороги.
Во время столкновения в детском кресле в Opel находился трёхлетний ребенок, который с резанной раной лба был доставлен в местную больницу. Как отмечается в сообщении, после оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой.
В ГАИ также отметили, что в случае отсутствия детского автокресла последствия аварии для малыша могли бы быть куда более серьёзными.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Трёхлетний ребенок пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Лиде. Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Авария произошла 7...
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