Резко потеплело, значит, ждать нашествия колорадского жука? Отвечает эксперт

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В стране резко потеплело, и дачники столкнулись с проблемой — на всходах картошки активизировался колорадский жук. Как спасти урожай от этого вредителя? Какой способ борьбы наиболее эффективен? На вопросы отвечает Иван Бусько, заведующий отделом иммунитета и защиты картофеля РУП «НПЦ НАНБ по картофелеводству и плодоовощеводству».



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Прежде всего эксперт объясняет, почему мы столкнулись с нашествием колорадского жука именно сейчас. Оказывается, жук зимует в почве на глубине примерно 20−30 см. А выход колорадов из мест зимовки начинается, когда почва на этой глубине прогреется до 14−15 градусов.

— Видимо, настал тот промежуток времени, когда почва уже прогрелась, и активно пошел выход колорадских жуков. Этот процесс может продолжаться в течение двух месяцев. Молодые жуки заселяют в основном ранние всходы картошки, а также другие культуры, где они обитают, питаются. После нескольких дней питания колорады спариваются, и самки откладывают яйца на нижнюю сторону листа.

Иван Бусько подчеркивает, почему нашествие колорадского жука — это серьезная проблема для будущего урожая картофеля. Дело в том, что этот вредитель — очень плодовитое насекомое.

— Самка за одну кладку откладывает примерно 25−30 яиц. А за сезон может отложить в среднем 500−600 яиц. Через три-четыре недели после откладки яиц рождаются личинки — их называют личинками первого возраста. Несколько дней они находятся на нижней стороне листа, и потом переходят на верхние листья и вредят, обгрызая их.

Как же тогда бороться с таким количеством вредителей? Эксперт объясняет, что наиболее эффективный способ борьбы — химический, но действовать нужно в определенную фазу роста личинки.

— Для борьбы с этим прожорливым вредителем нужно вносить инсектицид, причем по личинкам второго-третьего возраста. Это наиболее уязвимая фаза, поэтому борьба с ними будет очень эффективна. Обрабатываются всходы любым из инсектицидов для защиты картофеля, сегодня их в продаже очень много.

Также Иван Бусько уточняет, что же такое личинки второго-третьего возраста.

— Всего у личинок четыре возраста. Про первый рассказано выше. А личинки второго-третьего возраста — это те, размер которых чуть больше спичечной головки.