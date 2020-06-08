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В Лиде в столкновении двух машин пострадал 3-летний ребенок
Источник материала: БTУ малыша резаная рана на лбу. После осмотра медиками его с родителями отпустили домой, в госпитализации нет необходимости. Как сообщает ГАИ Гродно, маленький пассажир находился в детском кресле. Известно, что около полудня накануне на улице Красноармейской столкнулись минивэн "Опель" и легковая машина "Пежо". Предварительно 59-летний водитель "пежо" при выезде со второстепенной на главную не уступил дорогу другому автомобилю. Столкновения было не избежать. В ГАИ обратили внимание, что если бы не автокресло, то последствия аварии для юного пассажира могли быть куда более серьезными.
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У малыша резаная рана на лбу. После осмотра медиками его с родителями отпустили домой, в госпитализации нет необходимости. Как сообщает ГАИ Гродно, маленький...
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