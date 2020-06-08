ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Польский эксперт: выпускник МГИМО в качестве премьера Беларуси не сулит ничего хорошего

08.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Для поляков новость о замене белорусского правительства и назначении нового премьер-министра — сплошная «головоломка», признался польский эксперт Рафал Дзенчиоловский.

В беседе с Polskie Radio он отметил, что слишком рано делать какие-либо выводы, но то, что Беларусь по прежнему сильно зависима от России, остаётся фактом.


Reuters

Президент Беларуси подписал указ об отставке правительства Сергея Румаса. Роман Головченко стал новым премьер-министром страны. Александр Лукашенко заявил, что не намерен заменять весь состав правительства. «Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлёк серьёзные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьёзные», — объяснил он. 

«Сегодня Беларусь начинает соответствовать классическому определению России, высказанному однажды Уинстоном Черчиллем: «Россия — это окутанная тайной головоломка внутри загадки». Мы на самом деле в состоянии увидеть только холмы, выступающие из затуманенной долины. Поэтому выдвижение любого суждения чревато опасной ошибкой», — предупредил в беседе с Polskie Radio глава Международного фонда солидарности и эксперт по восточной политике Рафал Дзенчиоловский.
 
Сергей Румас был членом правления одной из российских компаний, принадлежащих «Газпрому». В свою очередь Роман Головченко — выпускник «самой престижной» кузницы дипломатических кадров России, прославленного МГИМО. «В него внедрено КГБ. Поэтому мы можем подозревать, что его выпускники, вероятно, являются представителями российских интересов. Именно поэтому эта замена, с точки зрения польской политики и вопроса о том, что нужно сделать, чтобы Беларусь стала менее зависимой от России, замена премьер-министра страны не предвещает ничего нового», — с сожалением заявил эксперт. 
 
О своём намерении заменить правительство в связи с августовскими президентскими выборами Лукашенко объявил 25 мая. Цель заключается в том, чтобы показать гражданам тех, кто будет править в случае, если нынешний президент снова победит на выборах. Рафал Дзенчиоловский обратил внимание на неожиданный общественный отклик белорусов, связанный с возможностью выдвижения независимых кандидатов. 
 
«На сегодняшний день собирают подписи. Показная и демонстративная активность белорусского общества в этом вопросе даёт много пищи для размышлений», — добавляет он. Эксперт считает, что начинаются какие-то подвижки в этом всё ещё застойном пруду, в котором всё гниёт и ничего не происходит. 
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для поляков новость о замене белорусского правительства и назначении нового премьер-министра — сплошная «головоломка», признался польский эксперт Рафал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Резко потеплело, значит, ждать нашествия колорадского жука? Отвечает эксперт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика