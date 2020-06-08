Праздник «Купалье» в агрогородке Александрия пройдет под патронатом ЮНЕСКО

Источник материала: Кировец

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Шкловском районе пройдет под патронатом ЮНЕСКО. «С таким предложением выступила международная организация, и оно нашло поддержку Министерства культуры», — сообщили в облисполкоме.

Патронат – высшая форма моральной поддержки со стороны ЮНЕСКО исключительной по своему характеру деятельности, за которую международная организация не несет ни финансовой, ни юридической ответственности.

Патронат ЮНЕСКО может быть установлен в отношении различных видов деятельности, в частности, производства кинофильмов и другой аудиовизуальной продукции, публикаций, присуждения премий, проведения конгрессов, совещаний и конференций, а также других мероприятий на национальном и международном уровнях.

Патронат предоставляется только на определенный промежуток времени. Его можно получить для мероприятий, проводимых однократно или на регулярной основе. В последнем случае необходимо определить, на какой срок устанавливается патронат, и периодически его возобновлять.

Праздник «Купалье» планируется провести в агрогородке Александрия 11-12 июля.