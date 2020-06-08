ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Праздник «Купалье» в агрогородке Александрия пройдет под патронатом ЮНЕСКО

08.06.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Шкловском районе пройдет под патронатом ЮНЕСКО. «С таким предложением выступила международная организация, и оно нашло поддержку Министерства культуры», — сообщили в облисполкоме.

Патронат – высшая форма моральной поддержки со стороны ЮНЕСКО исключительной по своему характеру деятельности, за которую международная организация не несет ни финансовой, ни юридической ответственности.

Патронат ЮНЕСКО может быть установлен в отношении различных видов деятельности, в частности, производства кинофильмов и другой аудиовизуальной продукции, публикаций, присуждения премий, проведения конгрессов, совещаний и конференций, а также других мероприятий на национальном и международном уровнях.

Патронат предоставляется только на определенный промежуток времени. Его можно получить для мероприятий, проводимых однократно или на регулярной основе. В последнем случае необходимо определить, на какой срок устанавливается патронат, и периодически его возобновлять.

Праздник «Купалье» планируется провести в агрогородке Александрия 11-12 июля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Шкловском районе пройдет под патронатом ЮНЕСКО. «С таким предложением выступила международная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Китай намерен сделать свою вакцину от COVID-19 доступной для всего мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика