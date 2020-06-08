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Китай намерен сделать свою вакцину от COVID-19 доступной для всего мира
Источник материала: ОНТ
Власти Китая планируют сделать разработанную в стране вакцину от COVID-19 доступной для всего мира. Об этом заявил министр науки и технологий Китайской народной республики Ван Чжиган,
В ходе пресс-конференции в Пекине чиновник отметил, что в настоящее время в стране ведется разработка пяти разных видов вакцин: инактивированной, аденовирусной векторной, живой ослабленной гриппозной, на основе рекомбинантного белка, а также на основе нуклеиновой кислоты. На сегодняшний день уже одобрены для клинических испытаний четыре инактивированные и одна аденовирусная вакцины.
Чжиган также отметил, что в ходе разработки приоритет отдается обеспечению безопасности, высокой эффективности и доступности препарата.
При этом заместитель главы китайского МИД Ма Чжаосюй подчеркнул, что Китай намерен выполнить свое обещание и предоставить миру эффективную, безопасную и высококачественную вакцину, а также поможет сделать ее доступной для всех развивающихся стран.
Фото: ВВС
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Власти Китая планируют сделать разработанную в стране вакцину от COVID-19 доступной для всего мира. Об этом заявил министр науки и технологий Китайской народной...
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