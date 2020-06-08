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Чемпион мира по боксу будет баллотироваться на пост президента Филиппин

08.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо выдвинет свою кандидатуру на пост президента Филиппин в 2022 году.




Как передает ТАСС, об этом сообщил бывший промоутер боксера Боб Арум, которого цитирует британское издание The Sun.

С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.

По словам Арума, Пакьяо рассказал ему, что собирается баллотироваться на пост президента в 2022 году. 41-летний боксер пожелал, чтобы промоутер присутствовал на его инаугурации после победы.

В 2016 году Пакьяо стал членом Сената Филиппин, получив 16 миллионов голосов. Срок его полномочий истекает в 2022 году.

В его активе 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. В 2016 году он объявил о завершении карьеры, но после избрания в Сенат вернулся в спорт.

Пакьяо победил по очкам американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира по версии WBO. 
 
 
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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо выдвинет свою кандидатуру на пост президента Филиппин в 2022...
 
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