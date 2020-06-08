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Россия откроет границы для выезда граждан на работу, учебу и лечение за рубежом
Источник материала: ОНТ
Россияне уже в скором времени смогут выезжать за рубеж с целью получения образования, лечения, работы или ухода за родственниками. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин,
Помимо возможности выезда россиян за границу, также было заявлено и об открытии границ для иностранцев, желающих пройти лечение в России.
Напомним, Россия полностью закрыла границы после объявления ВОЗ о начале пандемии COVID -19. На данный момент в стране выявлено 476 658 случаев заражения опасной инфекцией. Более 230 тыс. россиян выздоровели, 5971 человек – скончались.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
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Россияне уже в скором времени смогут выезжать за рубеж с целью получения образования, лечения, работы или ухода за родственниками. Об этом заявил премьер-министр...
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