Россия откроет границы для выезда граждан на работу, учебу и лечение за рубежом

Источник материала: ОНТ

Россияне уже в скором времени смогут выезжать за рубеж с целью получения образования, лечения, работы или ухода за родственниками. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Помимо возможности выезда россиян за границу, также было заявлено и об открытии границ для иностранцев, желающих пройти лечение в России.

Напомним, Россия полностью закрыла границы после объявления ВОЗ о начале пандемии COVID -19. На данный момент в стране выявлено 476 658 случаев заражения опасной инфекцией. Более 230 тыс. россиян выздоровели, 5971 человек – скончались.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

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