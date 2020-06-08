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Валерий Цепкало собрал 119 тысяч подписей

08.06.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало собрал 119 тысяч подписей при 100 тысячах, необходимых для регистрации кандидатом в президенты, рассказали TUT.BY в инициативной группе претендента. 


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— По результатам выходных мы достигли результата в 119 тысяч подписей, но сбор продолжается, — рассказал представитель группы Андрей Ланкин.

Валерий Цепкало продолжает ездить по регионам. В ближайших планах — Витебск и Витебская область.

Напомним, в выходные стало известно, что Виктор Бабарико собрал необходимые 100 тысяч подписей. К вечеру воскресенья число увеличилось до 167 тысяч. Необходимое количество подписей также уже собрал Александр Лукашенко — порядка 1 миллиона.

Данные остальных претендентов, которые собирают подписи, выглядят так:

  • Наталья Кисель — 74 тысячи подписей (инициативная группа — 147 человек);
  • Сергей Черечень — 75 тысяч подписей (инициативная группа — 1127 человек);
  • Андрей Дмитриев — более 60 тысяч подписей (инициативная группа — 2399 человек);
  • Анна Канопацкая — 72 тысячи подписей (инициативная группа — 1314 человек).

 
Теги: Витебск
 
 
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Помимо экс-главы ПВТ необходимое количество подписей для регистрации кандидатом в президенты уже собрал Виктор Бабарико и Александр Лукашенко.
 
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