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Валерий Цепкало собрал 119 тысяч подписей
Источник материала: Tut.by
Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало собрал 119 тысяч подписей при 100 тысячах, необходимых для регистрации кандидатом в президенты, рассказали TUT.BY в инициативной группе претендента.
— По результатам выходных мы достигли результата в 119 тысяч подписей, но сбор продолжается, — рассказал представитель группы Андрей Ланкин.
Валерий Цепкало продолжает ездить по регионам. В ближайших планах — Витебск и Витебская область.
Напомним, в выходные стало известно, что Виктор Бабарико собрал необходимые 100 тысяч подписей. К вечеру воскресенья число увеличилось до 167 тысяч. Необходимое количество подписей также уже собрал Александр Лукашенко — порядка 1 миллиона.
Данные остальных претендентов, которые собирают подписи, выглядят так:
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Помимо экс-главы ПВТ необходимое количество подписей для регистрации кандидатом в президенты уже собрал Виктор Бабарико и Александр Лукашенко.
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