Источник материала: Tut.by

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало собрал 119 тысяч подписей при 100 тысячах, необходимых для регистрации кандидатом в президенты, рассказали TUT.BY в инициативной группе претендента.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— По результатам выходных мы достигли результата в 119 тысяч подписей, но сбор продолжается, — рассказал представитель группы Андрей Ланкин.

Валерий Цепкало продолжает ездить по регионам. В ближайших планах — Витебск и Витебская область.

Напомним, в выходные стало известно, что Виктор Бабарико собрал необходимые 100 тысяч подписей. К вечеру воскресенья число увеличилось до 167 тысяч. Необходимое количество подписей также уже собрал Александр Лукашенко — порядка 1 миллиона.

Данные остальных претендентов, которые собирают подписи, выглядят так:

Наталья Кисель — 74 тысячи подписей (инициативная группа — 147 человек);

— 74 тысячи подписей (инициативная группа — 147 человек); Сергей Черечень — 75 тысяч подписей (инициативная группа — 1127 человек);

— 75 тысяч подписей (инициативная группа — 1127 человек); Андрей Дмитриев — более 60 тысяч подписей (инициативная группа — 2399 человек);

— более 60 тысяч подписей (инициативная группа — 2399 человек); Анна Канопацкая — 72 тысячи подписей (инициативная группа — 1314 человек).