При поиске по слову «расист» Twitter рекомендует Дональда Трампа

При поиске слова «расист» в Twitter на вершине списка оказывается аккаунт президента США Дональда Трампа. Сама компания говорит, что за этой «рекомендацией» стоит алгоритм. Об этом пишет Business Insider.

Пользователи Twitter обнаружили, что когда они искали слово «расист» (racist) на этой платформе, соцсеть рекомендовала им учетную запись президента Дональда Трампа.