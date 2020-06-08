При поиске по слову «расист» Twitter рекомендует Дональда Трампа

Источник материала: Tut.by

При поиске слова «расист» в Twitter на вершине списка оказывается аккаунт президента США Дональда Трампа. Сама компания говорит, что за этой «рекомендацией» стоит алгоритм. Об этом пишет Business Insider.



Фото: Flickr / The White House

Пользователи Twitter обнаружили, что когда они искали слово «расист» (racist) на этой платформе, соцсеть рекомендовала им учетную запись президента Дональда Трампа.

the top result for racist on Twitter is the president of the United States pic.twitter.com/WImndE4KqF — Tom Warren (@tomwarren) June 6, 2020

42.TUT.BY попробовал ввести этот запрос в понедельник днем, и да — по слову racist в разделе «Люди» первым идет аккаунт Трампа.

Пресс-секретарь Twitter в субботу сказал Business Insider, что президент включен в условия этого поиска в результате алгоритма компании, который запускается поведением пользователей.

«Если учетная запись часто упоминается наряду с определенными терминами, она может стать алгоритмически объединенной в качестве рекомендации», — пояснил представитель.

Белый дом пока не прокомментировал запрос Business Insider.

Напомним, что Twitter 26 мая снабдил два твита Трампа пометками «вводящие в заблуждение», после чего глава Белого дома заявил, что «Twitter полностью подавляет свободу слова», и пообещал как президент США «не допустить этого».

После этого Дональд Трамп подписал указ, который отменяет действие параграфа 230 Акта США, который определяет нормы поведения, в том числе и в социальных сетях. Этот закон 1996 года предоставляет платформам юридическую неприкосновенность относительно контента, размещаемого сторонними пользователями, а также дает им прикрытие для «добросовестных усилий» по модерированию этих платформ.

Среди прочего этот параграф освобождает компании от ответственности за содержание сообщений, размещенных на созданных ими платформах. Например, благодаря ему компании Twitter и Facebook были защищены от возможных судебных исков по обвинениям в клевете и защите чести и достоинства.

Данный шаг вызвал волну критики. В частности, Facebook считает, что если этот указ вступит в силу, это в конечном итоге приведет к ограничению свободы слова в интернете. По словам представителя соцсети, если компании будут ответственны за все, что говорят миллиарды их пользователей, они чаще станут прибегать к цензуре.

Twitter продолжает помечать твиты главы США, например, недавно соцсеть скрыла сообщение Трампа о беспорядках в Миннеаполисе из-за «героизации насилия».