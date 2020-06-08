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При поиске по слову «расист» Twitter рекомендует Дональда Трампа
Источник материала: Tut.by
При поиске слова «расист» в Twitter на вершине списка оказывается аккаунт президента США Дональда Трампа. Сама компания говорит, что за этой «рекомендацией» стоит алгоритм. Об этом
Пользователи Twitter обнаружили, что когда они искали слово «расист» (racist) на этой платформе, соцсеть рекомендовала им учетную запись президента Дональда Трампа.
42.TUT.BY попробовал ввести этот запрос в понедельник днем, и да — по слову racist в разделе «Люди» первым идет аккаунт Трампа.
Пресс-секретарь Twitter в субботу сказал Business Insider, что президент включен в условия этого поиска в результате алгоритма компании, который запускается поведением пользователей.
«Если учетная запись часто упоминается наряду с определенными терминами, она может стать алгоритмически объединенной в качестве рекомендации», — пояснил представитель.
Белый дом пока не прокомментировал запрос Business Insider.
Напомним, что Twitter 26 мая
После этого Дональд Трамп
Среди прочего этот параграф освобождает компании от ответственности за содержание сообщений, размещенных на созданных ими платформах. Например, благодаря ему компании Twitter и Facebook были защищены от возможных судебных исков по обвинениям в клевете и защите чести и достоинства.
Данный шаг вызвал волну критики. В частности, Facebook считает, что если этот указ вступит в силу, это в конечном итоге приведет к ограничению свободы слова в интернете. По словам представителя соцсети, если компании будут ответственны за все, что говорят миллиарды их пользователей, они чаще станут прибегать к цензуре.
Twitter продолжает помечать твиты главы США, например, недавно соцсеть
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Представители соцсети объяснили это работой алгоритма.
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