В Минске проходят суды над задержанными на пикетах в минувшее воскресенье

Источник материала: Ежедневник

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Некоторым уже вынесены приговоры.

Так, по сообщению «Нашей Нивы» , Павла Северинца приговорили к аресту на 15 суток. Столько же суток ареста получила Ольга Николайчик. Член инициативной группы Тихановской – Олег Бобровский – осужден на 20 суток.

Напомним, что в воскресенье, по сообщениям правозащитников, было задержано более 15 человек. Все они принимали участие в пикетах, проходящих в местах сбора подписей в поддержку Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской. Большая часть была задержана на площади у Комаровского рынка в Минске.