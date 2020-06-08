|
В Минске проходят суды над задержанными на пикетах в минувшее воскресенье
08.06.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nn.by
Некоторым уже вынесены приговоры.
Так, по сообщению
Напомним, что в воскресенье, по сообщениям правозащитников, было задержано более 15 человек. Все они принимали участие в пикетах, проходящих в местах сбора подписей в поддержку Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской. Большая часть была задержана на площади у Комаровского рынка в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторым уже вынесены приговоры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)