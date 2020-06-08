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В Минске проходят суды над задержанными на пикетах в минувшее воскресенье

08.06.2020 16:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nn.by

Некоторым уже вынесены приговоры.

Так, по сообщению «Нашей Нивы», Павла Северинца приговорили к аресту на 15 суток. Столько же суток ареста получила Ольга Николайчик. Член инициативной группы Тихановской – Олег Бобровский – осужден на 20 суток.

Напомним, что в воскресенье, по сообщениям правозащитников, было задержано более 15 человек. Все они принимали участие в пикетах, проходящих в местах сбора подписей в поддержку Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской.  Большая часть была задержана на площади у Комаровского рынка в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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