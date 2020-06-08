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«Сами порции немного больше, чем принято». Слуцкий комбинат хлебопродуктов готовит бесплатные обеды для медиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пандемия стала общей бедой для всего мира. Тысячи неравнодушных людей объединяют усилия, чтобы помогать друг другу и тем, кому помощь особенно необходима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марафон добрых дел в поддержку медиков не останавливается ни на минуту.
Так, в Слуцке помощь врачам оказали десятки организаций. Не так давно к этой кампании присоединился комбинат хлебопродуктов. В местной столовой готовят обеды для медиков. Каждый день – более 60 порций. Предприятие даже закупило специальные термосумки.
Владимир Герего, заместитель директора Слуцкого комбината хлебопродуктов:
Вячеслав Аскабович, врач-эпидемиолог Слуцкой ЦРБ:
Обед доставляют бесплатно – за счет предприятий, которые берут на себя все расходы.
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«Сами порции немного больше, чем принято». Слуцкий комбинат хлебопродуктов готовит бесплатные обеды для медиков
Новости Беларуси. Пандемия стала общей бедой для всего мира. Тысячи неравнодушных людей объединяют усилия, чтобы помогать друг другу и тем, кому помощь особенно...
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