Источник материала: Новости Волковыска

В субботу, 13 июня, военнослужащие по всей стране принесут военную присягу. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки она пройдет без родственников и близких друзей военнослужащих.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, решение принято, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Будет организована онлайн-трансляция присяги из двух самых массовых мест ее принятия: 72-го объединенного учебного центра в Печах и бригады специального назначения в Марьиной Горке.

Трансляция будет вестись на YouTube-канале «ВоенТВ».

После церемонии присяги военнослужащих ждет концерт и праздничные мероприятия.