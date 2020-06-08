Гродненские экологи снова отмечают резкий спад уровня воды в Немане

Источник материала: Ивьевский край

Такая ситуация связана с аномально теплой зимой в этом году, и мелеть река стала уже в апреле. В сравнении с предыдущими годами водность реки уменьшилась на 40%, сообщает телеканал «Гродно Плюс».

Уровень воды в Немане сейчас составляет 73 сантиметра по Балтийской системе высот, признанной экологами стран СНГ. К слову, самый высокий уровень воды в Немане был зафиксирован в 1958 году — 893 сантиметра, а самый низкий был зафиксирован в 2015 году — 11 сантиметров.

Обычно низкий уровень воды в реках Гродненской области регистрируют в июне, но аномально теплая зима в этом году внесла свои коррективы, и период межени начался уже в апреле.

— Это связано с тем, что несколько лет подряд наблюдается невысокое весеннее половодье с небольшим снежным покровом и недостатком осадков. Низкие уровни воды плохо сказываются на экологическом состоянии рек. Происходит зарастание не только у берегов рек, но и по всему сечению. В результате обнажается дно, появляются островки, на островках растительность — деревья, кустарники, образуются участки стоячей воды, что приводит к заболачиванию, — говорит начальник отдела гидрологии и агрометеорологии «Гроднооблгидромет» Светлана Березина.

Ситуация может измениться летом, если будут идти дожди. Кстати, в апреле синоптики зафиксировали дефицит осадков всего 8 мм.