Жара в Беларусь пришла надолго. Ожидается, что жаркая погода продержится как минимум до конца недели.
Синоптики объявили по Беларуси оранжевый уровень опасности на 8-11 июня. Причина – резкое повышение температуры, сообщает Белгидрометцентр.
В ближайшие дни ночью температура воздуха будет составлять от +13 до +21 градуса, днем – от +24 до +33.
Если по западу и северо-западу прогнозируется не более +25, то в Гомельской области будут самые высокие температуры по стране.
Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
С субботы немного похолодает на севере Беларуси, но на юге сохранится жара – до +31.
При жаре рекомендуется:
- днем закрывать окна ставнями и шторами, и открывать их только на ночь. По возможности, в часы наибольшего повышения температуры, необходимо оставаться дома и пользоваться кондиционером;
- ежедневно выпивать 1,5-2 литра воды, избегать употребления алкоголя, а также напитков, содержащих кофеин и большое количество сахара;
- носить головной убор и одежду светлых тонов, ограничить пребывание на солнце;
- ежедневный рацион питания изменить в пользу летних салатов, минеральной воды, соков и холодных супов.