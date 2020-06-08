Источник материала: Новости Волковыска

Жара в Беларусь пришла надолго. Ожидается, что жаркая погода продержится как минимум до конца недели.

Синоптики объявили по Беларуси оранжевый уровень опасности на 8-11 июня. Причина – резкое повышение температуры, сообщает Белгидрометцентр.

В ближайшие дни ночью температура воздуха будет составлять от +13 до +21 градуса, днем – от +24 до +33.

Если по западу и северо-западу прогнозируется не более +25, то в Гомельской области будут самые высокие температуры по стране.

Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

С субботы немного похолодает на севере Беларуси, но на юге сохранится жара – до +31.

При жаре рекомендуется: