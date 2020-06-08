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В России планируют построить около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34

08.06.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минобороны РФ подписало трехлетний контракт на строительство около 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.


Фото: Flightglobal

«На прошлой неделе подписан контракт между Минобороны и ПАО „Сухой“ на строительство примерно 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, речь идет о типовых самолетах с определенными изменениями по опыту эксплуатации в войсках ранее закупленных нескольких десятков бомбардировщиков этого типа.

Контракт на закупку модернизированных Су-34М «планируется к подписанию в 2021 году», добавил источник.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных целей днем и ночью при любых метеоусловиях. Основное вооружение самолета — управляемые ракеты классов «воздух — поверхность» и «воздух — воздух». Дальность полета Су-34 достигает 4000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.

 
 
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Это единственный «потомок» Су-27, предназначенный в первую очередь для работы по земле, а не по воздуху.
 
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